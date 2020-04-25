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MSB: Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de PKK'lı teröristlerin havan saldırısının ardından başlatılan operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi - Saldırıda bir askerin şehit düştüğü, biri ağır 3 askerin de yaralandığı belirtildi

2020-04-25 12:53:29 -
MSB: Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havan saldırısının ardından başlatılan operasyonda, 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı bölücü teröristlerce havanla yapılan taciz atışında bir askerin şehit olduğu, biri ağır 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

- 12 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede tespit edilen hedeflerin derhal Hava Kuvvetleri unsurlarınca ve ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiği bildirilen açıklamada, hedeflerin tahrip edildiği ve bölücü terör örgütü mensubu 12 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz."

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