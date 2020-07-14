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Aktüel

MSB: "İdlib'de teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmamıştır"

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:33:56 -
MSB: "İdlib'de teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmamıştır"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'de barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda konvoyda görevli 2 araçta kısmi hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, TR-RF Mutabakatı çerçevesinde yürütülen birleşik devriye faaliyetlerine gerekli tüm tedbirlerin alınarak kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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