MSB hepsini tek tek sergiledi... CHP'nin istediği olsaydı bu görüntüler olmazdı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Kilit Operasyonu" kapsamında 17 Nisan’dan bu yana terör örgütü PKK’ya ait toplam bin 43 silahın ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen bu silahlar CHP'nin TBMM'de tezkereye "hayır" oyu vermesini bir kez daha akıllara getirirken "CHP'nin istediği olsaydı bu görüntüler olmazdı" yorumları yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Kilit Operasyonu"nda ele geçirilen silahların da yer aldığı bir video yayımladı.
Yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile terör örgütü PKK’ya büyük darbe indirdi. 6 aydır süren amansız bir mücadele ile teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, 17 Nisan’da başlayan operasyon ile bugüne kadar farklı nevide toplam bin 43 adet silahı da ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 adet SA-18 hava savunma füzesi, 40 adet tanksavar füzesi, 36 adet havan, 106 adet RPG-7 roketatar, 22 adet bomba atar, 50 adet Doçka uçaksavar, 31 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 85 adet PKMS makineli tüfek, 519 adet AK-47 piyade tüfeği, 79 adet M-16 piyade tüfeği, 73 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirildi" denildi.