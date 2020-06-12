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Aktüel

MSB: Hakkari'de RPG-7 roket başlığı ve C4 ile güçlendirilmiş iki EYP imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:04:00 -
MSB: Hakkari'de RPG-7 roket başlığı ve C4 ile güçlendirilmiş iki EYP imha edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş uzaktan kumandalı iki el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kahraman komandoların kararlı operasyonları sayesinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın bir hain planının daha bozulduğu belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Çukurca'da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timlerimizce (METİ) imha edildi."

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