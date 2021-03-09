MSB güzel haberi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan hain yakalandı
MSB, kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin Hatay sınırında yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kırımızı bültenle aranan bir DEAŞ'lı teröristin Hatay'da yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay Altınözü hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi" denildi.