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Gündem MSB görüntüleri paylaştı! TSK'dan terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi
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MSB görüntüleri paylaştı! TSK'dan terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi

MSB, Pençe operasyonları ile ağır darbe alan terör örgütü PKK'ya ait mağaralarda ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 18:08:00 - 2021-05-19 18:12:32

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonları kapsamında terör örgütü PKK’ya ait mağaralarda ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntülerini paylaştı.

Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK’ya ait mağaralarda ele geçirilen silah ve mühimmatların yer aldığı bir video paylaştı.

MSB görüntüleri paylaştı

Paylaşımda, “Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.

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