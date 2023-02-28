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Gündem MSB görüntüleri paylaştı! Mehmetçik bölgede çalışmaları sürdürüyor
Gündem

MSB görüntüleri paylaştı! Mehmetçik bölgede çalışmaları sürdürüyor

Mehmetçik, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek vererek, asayiş faaliyetlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 23:05:00 -
MSB görüntüleri paylaştı! Mehmetçik bölgede çalışmaları sürdürüyor

Mehmetçik, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek vererek, asayiş faaliyetlerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız, İskenderun’da enkaz kaldırma ve emniyet faaliyetine devam ediyor” ifadelerini kullanarak, deprem bölgesindeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.


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