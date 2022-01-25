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Gündem MSB görüntüleri paylaştı! Eksik 39 derecede terörle mücadele
Gündem

MSB görüntüleri paylaştı! Eksik 39 derecede terörle mücadele

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından, kar kalınlığının 7 metreye ulaştığı eksi 39 derecede, terörle mücadele eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 18:42:00 - 2022-01-25 19:00:32

Milli Savunma Bakanlığı, eksi 39 derecede, kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu bölgede terörle mücadele eden Mehmetçiğin videosunu paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan görüntüde kar yağışı altında nöbet değişimi yapan ve operasyona çıkan askerlerler yer aldı.

Ayrıca Mehmetçiğin karla kaplı bölgelerde operasyon sırasında çekilen fotoğrafları da paylaşıldı.

"Can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz"

Fotoğraf ve video ile paylaşılan mesajda, "Kar kalınlığı 7 metre, hava sıcaklığı eksi 39 derece. Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz" denildi.

 

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