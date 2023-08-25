MSB görüntüleri paylaştı! Agile Spirit 2023'e damga vuran anlar
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri’de Türk Kara Kuvvetleri, ABD, Avrupa ve Afrika Kara Komutanlığı personellerinin katılımıyla gerçekleşen çok uluslu askeri tatbikatın görüntülerini paylaştı.
Agile Spirit 2023 Tatbikatı’nın hava indirme safhası ilk kez Kayseri’de gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, Türk Kara Kuvvetleri, ABD, Avrupa ve Afrika Kara Komutanlığı personellerinin katılımıyla gerçekleşen çok uluslu askeri tatbikatın görüntülerini yayınladı.
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