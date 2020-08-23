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Aktüel MSB, Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Onur Kıran için başsağlığı mesajı yayımladı
Aktüel

MSB, Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Onur Kıran için başsağlığı mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 19:01:17 -
MSB, Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Onur Kıran için başsağlığı mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Giresun'da meydana sel felaketinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verildi.

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