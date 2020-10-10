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Aktüel MSB: "Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir"
Aktüel

MSB: "Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir"

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:48:49 -
MSB: "Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık gösterdiği ve büyük başarılar kazandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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