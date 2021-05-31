MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.