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Gündem MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK mensubu yakalandı
Gündem

MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 20:20:00 - 2021-05-31 20:38:35
MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

 

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