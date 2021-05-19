MSB duyurdu: Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubunun Edirne'nin İpsala ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs Edirne'nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlendi" denildi.