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Gündem MSB duyurdu: Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı
Gündem

MSB duyurdu: Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubunun Edirne'nin İpsala ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 17:57:00 -
MSB duyurdu: Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs Edirne'nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlendi" denildi.

 

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Yorumlar

Hoko Moko

Hemen salinsin arkadaslar, onlar Sedat abi`lerinin daveti üzerine yurt disina gidiyordu. Onlar iyi niyetli efendi insanlar.
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