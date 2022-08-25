MSB duyurdu: Türk F-16'ları Yunan uçakları tarafından taciz edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde eğitim görevinde olan 2 Türk F-16 savaş uçağının, Yunan uçakları tarafından taciz edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağının, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi." denildi.