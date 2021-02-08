  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji MSB duyurdu! Tüm testleri başarıyla geçti
Teknoloji

MSB duyurdu! Tüm testleri başarıyla geçti

Milli Savunma Bakanlığı, ASFAT tarafından üretilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın uluslararası standartlardaki tüm testleri başarıyla geçtiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 09:51:00 -
MSB duyurdu! Tüm testleri başarıyla geçti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı"nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bağlı kuruluşumuz ASFAT AŞ tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan'a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020'de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı."

Paylaşımda MEMATT'ın başarıyla geçtiği test aşamalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Üniversitesi mektubu
Gündem

Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Üniversitesi mektubu

Alaattin Çakıcı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’nun istifa etmesi durumunda “terörist eylemcilerin” önünü açacağını belirtti...
Okul müdürü taşı gediğine oturttu! Boğaziçi provokatörleri kudurdu
Gündem

Okul müdürü taşı gediğine oturttu! Boğaziçi provokatörleri kudurdu

Boğaziçi Üniversitesi'nde çoğunluğu öğrenci olmayan kişilerin provokatif eylemleri sonucu başlayan olaylar büyüyor. Konuyla ilgili Tekirdağ'..
Ülkede suikast dalgası yayılıyor! Türkiye'ye sığınma kararı aldılar
Dünya

Ülkede suikast dalgası yayılıyor! Türkiye'ye sığınma kararı aldılar

Taliban ile Kabil hükümeti arasında Afganistan'da kriz büyürken ABD'nin Joe Biden yönetimi ile ülkedeki politikasının nasıl şekilleneceği me..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay