MSB duyurdu! TCG BAYRAKTAR'da dünyaya gözlerini açtı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) “Hastaneye dönüştürülen TCG BAYRAKTAR gemimizde bir yavrumuz daha dünyaya geldi” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hastaneye dönüştürülen TCG BAYRAKTAR gemimizde bir yavrumuz daha dünyaya geldi. 14 Şubat’ta doğan Hatice Deniz bebekten sonra dünyalar tatlısı bir kız evlat daha gemimizde dünyaya gözlerini açtı. Her iki kızımıza da sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz” ifadelerini kullandı.