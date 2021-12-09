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Gündem MSB duyurdu! Suriye'den acı haber
Gündem

MSB duyurdu! Suriye'den acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde yaralanan askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 14:22:00 - 2021-12-09 14:42:41
MSB duyurdu! Suriye'den acı haber

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Uzman Çavuş Emre Ceylan şehit düştü.

Şehadet haberini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

"Arazide kayarak şehit olmuştur"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 09 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli 1 kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Şehit Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından Kırıkkale'de yaşayan ailesine de verildi. Şehidin annesi Zarife ve babası Murat Ceylan, büyük üzüntü yaşayıp, gözyaşı döktü.

Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için akın etti. 1,5 yıllık nişanlı olduğu öğrenilen Emre Ceylan, yarın öğle vakti Nur Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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