MSB duyurdu: Saldırı önlendi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısının önlendiğini duyurdu.
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, maket uçak saldırısında uçağın üzerindeki kartın incelenerek fırlatıldığı noktanın belirlendiğini duyurdu. Bölgeye düzenlenen operasyonda 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçaksaldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.