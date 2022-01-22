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Gündem MSB duyurdu! PKK'ya bir darbe daha
Gündem

MSB duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

MSB, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 17:02:00 -
MSB duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, bölgede bulunan komandoların, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere yönelik önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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