MSB duyurdu PKK depremi fırsat bilip karakolumuza saldırdı!
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından PKK’nın Öncüpınar Hudut Karakolumuza saldırdığını açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör hedeflerine misliyle karşılık verirken, “ İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi.” İfadeleri kullanıldı.