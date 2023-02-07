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Gündem MSB duyurdu PKK depremi fırsat bilip karakolumuza saldırdı!
Gündem

MSB duyurdu PKK depremi fırsat bilip karakolumuza saldırdı!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından PKK’nın Öncüpınar Hudut Karakolumuza saldırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 09:08:00 -
MSB duyurdu PKK depremi fırsat bilip karakolumuza saldırdı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör hedeflerine misliyle karşılık verirken, “ İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi.” İfadeleri kullanıldı.

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