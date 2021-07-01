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Gündem

MSB duyurdu! O ülkenin askerlerine eğitim verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından Gine Ordusu askerlerine eğitim verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 15:33:00 -
MSB duyurdu! O ülkenin askerlerine eğitim verildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından bir video ile paylaşılan mesajda, "Özel Kuvvetler Komutanlığımız tarafından 5-27 Haziran tarihlerinde Gine Ordusu personeline, 'yakın muharebe', 'araç emniyeti', 'çabuk atış' ve 'ileri sürüş teknikleri' eğitimleri verildi." ifadesi kullanıldı.

Videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanlarının Gine Ordusu personeline eğitim verdiği görüntüler yer aldı.

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