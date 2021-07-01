MSB duyurdu! O ülkenin askerlerine eğitim verildi
Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından Gine Ordusu askerlerine eğitim verildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından bir video ile paylaşılan mesajda, "Özel Kuvvetler Komutanlığımız tarafından 5-27 Haziran tarihlerinde Gine Ordusu personeline, 'yakın muharebe', 'araç emniyeti', 'çabuk atış' ve 'ileri sürüş teknikleri' eğitimleri verildi." ifadesi kullanıldı.
Videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanlarının Gine Ordusu personeline eğitim verdiği görüntüler yer aldı.