  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var? Baykar'ın ortağından Türkiye sorusuna kaçamak cevap: ‘Siyasi mesele’ deyip üstünden attı Camavinga'yı isteyen Galatasaray'a sürpriz yanıt: 50 milyon euro! Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler! Sosyal medya müptezeli Murat Övüç için karar çıktı! F-35'i tahtından edecek, Kaan'ı zorlayacak yeni rakip ortaya çıktı: Dengeleri sarsmaya geliyor e-ticarette, ramazan ve bayram alışverişi bereketi Bu haber olay olacak! Çocuklarda renkli burun akıntısı varsa doktora koşun... Şok gerçek ortaya çıktı: Yıllardır yanlış biliniyordu: En sağlıklı peynir yağsız değilmiş
Dünya
18
Yeniakit Publisher
En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

Ortadoğu yangın yerine dönerken, en fazla askeri üssü olan ülkeler merak konusu oldu. Peki hangi ülkenin kaç askeri üssü var?

#1
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞIN BOYUTU DAHA DA ARTIYOR ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta gerilim tırmanmaya devam ediyor. Karşılıklı füze ve hava saldırılarının sürdüğü çatışmada 14. güne girilirken, Orta Doğu’daki askeri hareketlilik de dikkat çekici seviyeye ulaştı. İran’ın misilleme saldırıları, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki askeri varlıklarını yeniden gündeme taşırken, dünyanın farklı noktalarına yayılan üs ağları da tartışılmaya başladı.

#2
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

EN FAZLA ASKERİ ÜSSÜ OLAN ÜLKELER BELLİ OLDU Savaşın seyrini belirleyen en kritik unsurlardan biri ise ülkelerin yurt dışındaki askeri üsleri oldu. Küresel güvenlik dengeleri yeniden konuşulurken, dünyada en fazla askeri üsse sahip ülkeler de belli oldu.

#3
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

TÜRKİYE'NİN ÜSLERİ HANGİ ÜLKEDE BULUNUYOR Uzmanlara göre askeri üsler, sadece savunma amaçlı değil aynı zamanda stratejik güç projeksiyonu için de kritik rol oynuyor. Bu üsler sayesinde ülkeler, binlerce kilometre uzaktaki bölgelerde operasyon yapabilme kabiliyetine sahip oluyor.

#4
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

İŞTE EN FAZLA ASKERİ ÜSSE SAHİP ÜLKELER!

#5
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

YUNANİSTAN | 1 ÜLKEDE ASKERİ ÜSSÜ VAR- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti

#6
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

BANGLADEŞ | 1 - ÜS KURDUĞU YERLER Kuveyt

#7
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

AVUSTRALYA | 2- ÜS KURDUĞU YERLER Fransa | Litvanya

#8
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

İRAN | 2- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Lübnan | Suriye

#9
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

SİNGAPUR | 3- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Brunei | Tayvan | Tayland

#10
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

İTALYA | 4- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Cibuti | Kuveyt | Libya | Birleşik Arap Emirlikleri

#11
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

ÇİN | 5- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Kamboçya | Küba | Cibuti | Myanmar | Tacikistan

#12
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

RUSYA | 8- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Ermenistan | Belarus | Gürcistan | Kazakistan | Moldova | Suriye Tacikistan | Venezuela

#13
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

FRANSA | 10- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Çad | Cibuti | Gabon | Almanya | Fildişi Sahili | Lübnan | Nijer | Senegal | Suriye | Birleşik Arap Emirlikleri

#14
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

HİNDİSTAN | 12- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Bangladeş | Butan | Cibuti | İran | Madagaskar | Maldivler | Mauritius | Myanmar | Umman | Katar | Seyşeller | Tacikistan

#15
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

ABD | 28- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Avustralya | Bahreyn | Belçika | Bulgaristan | Kamerun | Küba | Cibuti | Almanya | İsrail | İtalya | Japonya | Kosova | Kuveyt | Hollanda | Nijer | Umman | Filipinler | Portekiz | Porto | Riko | Katar | Suudi Arabistan | Singapur | Güney Kore | Yunanistan | İspanya | Türkiye | Birleşik Arap Emirlikleri | Birleşik Krallık

#16
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

PEKİ TÜRKİYE'NİN KAÇ ÜLKEDE ASKERİ ÜSSÜ VAR?

#17
Foto - En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?

TÜRKİYE | ASKERİ ÜS SAYISI: 14- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Arnavutluk | Azerbaycan | Afganistan | Bosna Hersek | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Kosova | Libya | Lübnan | Katar | Somali | Suriye | Orta Afrika Cumhuriyeti | Mali | Irak/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı
Dünya

İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı

Haydut ABD'yi arkasına alarak İran'ı vuran terör devleti İsrail'i sarsan bir saldırı düzenlendi.
O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"
Dünya

O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"

Yemen’deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları karşısında Tahran’ın yanında olduklarını açıklad..
Trump'ın uykusunu kaçıracak saldırı
Dünya

Trump'ın uykusunu kaçıracak saldırı

İsrail ile birlikte İran'ı vuran ABD'yi sarsan bir saldırı düzenlendi. Michigan eyaletinde yer alan Temple Israel Sinagogu'na aracıyla dalan..
Ajanslar bu açıklamayı 'son dakika' koduyla duyurdu! "İsrail askerlerini hedef aldık"
Dünya

Ajanslar bu açıklamayı 'son dakika' koduyla duyurdu! "İsrail askerlerini hedef aldık"

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Lübnan'ın güneyindeki Hamamis Tepesi'ndeki İsrail askerlerini hedef aldık" ifadeleri kullanıldı.
ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!
Dünya

ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!

United States Navy, USS Gerald R. Ford (CVN-78) uçak gemisinde yangın çıktığını açıkladı. Kızıldeniz’de meydana gelen olayda iki denizci yar..
Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!
Dünya

Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!

Irak'ın Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransa ortak üssüne düzenlenen İHA saldırısında Fransız askerleri yaralandı. Saldırıyla eş zamanlı olar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23