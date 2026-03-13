En fazla askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç üssü var?
Ortadoğu yangın yerine dönerken, en fazla askeri üssü olan ülkeler merak konusu oldu. Peki hangi ülkenin kaç askeri üssü var?
ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞIN BOYUTU DAHA DA ARTIYOR ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta gerilim tırmanmaya devam ediyor. Karşılıklı füze ve hava saldırılarının sürdüğü çatışmada 14. güne girilirken, Orta Doğu’daki askeri hareketlilik de dikkat çekici seviyeye ulaştı. İran’ın misilleme saldırıları, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki askeri varlıklarını yeniden gündeme taşırken, dünyanın farklı noktalarına yayılan üs ağları da tartışılmaya başladı.
EN FAZLA ASKERİ ÜSSÜ OLAN ÜLKELER BELLİ OLDU Savaşın seyrini belirleyen en kritik unsurlardan biri ise ülkelerin yurt dışındaki askeri üsleri oldu. Küresel güvenlik dengeleri yeniden konuşulurken, dünyada en fazla askeri üsse sahip ülkeler de belli oldu.
TÜRKİYE'NİN ÜSLERİ HANGİ ÜLKEDE BULUNUYOR Uzmanlara göre askeri üsler, sadece savunma amaçlı değil aynı zamanda stratejik güç projeksiyonu için de kritik rol oynuyor. Bu üsler sayesinde ülkeler, binlerce kilometre uzaktaki bölgelerde operasyon yapabilme kabiliyetine sahip oluyor.
İŞTE EN FAZLA ASKERİ ÜSSE SAHİP ÜLKELER!
YUNANİSTAN | 1 ÜLKEDE ASKERİ ÜSSÜ VAR- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti
BANGLADEŞ | 1 - ÜS KURDUĞU YERLER Kuveyt
AVUSTRALYA | 2- ÜS KURDUĞU YERLER Fransa | Litvanya
İRAN | 2- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Lübnan | Suriye
SİNGAPUR | 3- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Brunei | Tayvan | Tayland
İTALYA | 4- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Cibuti | Kuveyt | Libya | Birleşik Arap Emirlikleri
ÇİN | 5- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Kamboçya | Küba | Cibuti | Myanmar | Tacikistan
RUSYA | 8- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Ermenistan | Belarus | Gürcistan | Kazakistan | Moldova | Suriye Tacikistan | Venezuela
FRANSA | 10- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Çad | Cibuti | Gabon | Almanya | Fildişi Sahili | Lübnan | Nijer | Senegal | Suriye | Birleşik Arap Emirlikleri
HİNDİSTAN | 12- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Bangladeş | Butan | Cibuti | İran | Madagaskar | Maldivler | Mauritius | Myanmar | Umman | Katar | Seyşeller | Tacikistan
ABD | 28- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Avustralya | Bahreyn | Belçika | Bulgaristan | Kamerun | Küba | Cibuti | Almanya | İsrail | İtalya | Japonya | Kosova | Kuveyt | Hollanda | Nijer | Umman | Filipinler | Portekiz | Porto | Riko | Katar | Suudi Arabistan | Singapur | Güney Kore | Yunanistan | İspanya | Türkiye | Birleşik Arap Emirlikleri | Birleşik Krallık
PEKİ TÜRKİYE'NİN KAÇ ÜLKEDE ASKERİ ÜSSÜ VAR?
TÜRKİYE | ASKERİ ÜS SAYISI: 14- ÜS KURDUĞU ÜLKELER Arnavutluk | Azerbaycan | Afganistan | Bosna Hersek | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Kosova | Libya | Lübnan | Katar | Somali | Suriye | Orta Afrika Cumhuriyeti | Mali | Irak/ derleyen: haber7
