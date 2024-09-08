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Gündem MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-09-08 16:50:00 -
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları devam ediyor.

Düzenlenen operasyonlarda hain teröristler adeta kapana sıkışmış durumda. Kaçacak yer arayan PKK'lı teröristlerden arka arkaya haberler geliyor.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberine göre; Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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