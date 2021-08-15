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Gündem MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Gündem

MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 20:49:00 - 2021-08-15 20:56:04
MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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