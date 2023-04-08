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Aktüel MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildi
Aktüel

MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-04-08 17:11:00 -
MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan bir PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

 


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