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Gündem MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-09-04 20:29:00 -
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik operasyonları sürerken MSB, kararlılık vurgusu yapılarak açıklamada bulundu.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!” ifadelerine yer verildi.

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