MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik operasyonları sürerken MSB, kararlılık vurgusu yapılarak açıklamada bulundu.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada:
“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!” ifadelerine yer verildi.