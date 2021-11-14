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Gündem MSB duyurdu: 27 terörist etkisiz hale getirildi!
Gündem

MSB duyurdu: 27 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında geçen ay 27 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıklayarak, aralarında karargah olarak da kullanılan 163 mağaranın da tahrip edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 11:35:00 -
MSB duyurdu: 27 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Komandolar, Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında geçen ay 27 teröristi etkisiz hale getirdi, aralarında karargah olarak da kullanılan 163 mağarayı tahrip etti, 57 uzun ve 81 kısa menzilli silah ile bunlara ait binlerce mühimmatı ele geçirdi. " açıklamasında bulundu.

 

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