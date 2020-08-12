MSB duyurdu: 20 PKK/YPG’li terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 20 PKK/YPG'li teröristin daha hain planlarını gerçekleştiremeden yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 20 PKK/YPG'li teröristin daha yakalandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.