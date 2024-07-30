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Gündem MSB duyurdu: 13 PKK'lı terörist havaya uçuruldu!
Gündem

MSB duyurdu: 13 PKK'lı terörist havaya uçuruldu!

Yeniakit Publisher
2024-07-30 12:04:00 -
MSB duyurdu: 13 PKK'lı terörist havaya uçuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 13 PKK'lı terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 13 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!”

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