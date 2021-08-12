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Gündem MSB duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

MSB, PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık, saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verildiğini, ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 23:43:00 - 2021-08-12 23:50:19
MSB duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir."

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