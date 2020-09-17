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Aktüel MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
Aktüel

MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:48:11 -
MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
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