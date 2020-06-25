MSB: Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'nin bombalı kamyonetle saldırısı önlendi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde sivillerin olduğu bölgede patlatılmak istenen PKK/YPG terör örgütüne ait bomba yüklü kamyonetin vurularak durdurulduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye’nin kuzeyinde masum sivillere yönelik insanlık dışı planlar yapmaya, DEAŞ'ınkine benzer terör saldırılarıyla Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmeye, bölge halkını göçe zorlamaya devam ettiği ifade edildi.

Bölgede huzur ve güvenin teminatı Mehmetçiğin, terör örgütlerinin kalleş planlarını boşa çıkarttığı, terör saldırılarını önlediği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yaşanan son olayda Barış Pınarı bölgesindeki M-4 kara yolunun kuzeyinde kaçak geçiş yaptığı belirlenen bir kamyonet tespit edildi. Kasası açık olan ve mazot varilleri yüklü olan kamyonetin, sivillerin bulunduğu bölgeye doğru süratli şekilde ilerlemesi üzerine, bölgede konuşlu Mehmetçiklerimiz tarafından durması için uyarı ateşi açıldı. Buna rağmen durmayan ve sivillerin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışan araç hızını iyice artırınca bombalı araç olarak değerlendirildi. Bunun üzerine sivillerin zarar görmemesi için araç TOW güdümlü tanksavar silahı ile başarılı şekilde vurularak durduruldu."

Araç vurulduktan kısa süre sonra uzaktan kumandalı olduğu değerlendirilen bombanın infilak ettiği aktarılan açıklamada, bölgede görev yapan komando birliklerinin dikkati ve başarılı müdahalesi sonucu masum sivillere yönelik kanlı bir saldırının daha boşa çıkarılarak, büyük bir facianın önlendiği vurgulandı.