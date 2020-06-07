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MSB: Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-07 18:56:41 -
MSB: Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görev yaparken teröristlerin 26 Nisan'daki saldırısında yaralanan askerin, şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralı askerin, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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