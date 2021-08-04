MSB açıkladı: Vatandaşlarımız tahliye ediliyor
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlar Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait çıkarma gemileriyle emniyetli yerlere tahliye ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını aşırı rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın termik santrale yaklaşınca bölge sakinleri tahliye edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor." açıklamasında bulundu.