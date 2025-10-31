  • İSTANBUL
Gündem MSB açıkladı: TSK Gazze için hazırlanıyor
Gündem

MSB açıkladı: TSK Gazze için hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MSB açıkladı: TSK Gazze için hazırlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze’de oluşturulması planlanan görev gücüne ilişkin ilgili taraflarla görüşmelerin devam ettiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de bu kapsamda hazırlıklarını sürdürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze’de bir görev gücü teşkiline yönelik muhataplarla temasların sürdüğünü ve TSK’nın hazırlıklara devam ettiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Gazze’deki olası Türk askeri varlığı ve kritik savunma sanayi projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TSK, Gazze’de görev gücü için hazırlanıyor

MSB açıklamasında, Gazze’de bir görev gücünün teşkiline yönelik muhataplarla yürütülen temasların sürdüğü belirtildi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak devletin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklara devam edildiğini ve ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişarelerin sürdürüldüğünü kaydetti.

Bakanlık, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının ateşkesi açık biçimde ihlal ettiğini vurguladı:

"Gazze’de barışın tesisine yönelik sağlanan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, İsrail’in anlaşmaya tümüyle uyması, bölgemizde huzur ve güvenliğin en kısa zamanda yeniden sağlanması için elzemdir."

Vatansever

İsrail öldürüyor katletmeye devam ediyor nasıl ateşkes bu ne zaman gitmeyi düşünüyor hayvanları gütmeye gidecek herhalde insan Müslüman kalmayacağını göre Allahım Filistinli kardeşlerimize yardım etsin inşallah Müslümanlardan bir cacık olmaz

