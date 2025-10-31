MSB açıkladı: TSK Gazze için hazırlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze’de bir görev gücü teşkiline yönelik muhataplarla temasların sürdüğünü ve TSK’nın hazırlıklara devam ettiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Gazze’deki olası Türk askeri varlığı ve kritik savunma sanayi projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TSK, Gazze’de görev gücü için hazırlanıyor

MSB açıklamasında, Gazze’de bir görev gücünün teşkiline yönelik muhataplarla yürütülen temasların sürdüğü belirtildi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak devletin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklara devam edildiğini ve ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişarelerin sürdürüldüğünü kaydetti.

Bakanlık, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının ateşkesi açık biçimde ihlal ettiğini vurguladı:

"Gazze’de barışın tesisine yönelik sağlanan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, İsrail’in anlaşmaya tümüyle uyması, bölgemizde huzur ve güvenliğin en kısa zamanda yeniden sağlanması için elzemdir."