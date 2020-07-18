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Gündem

MSB açıkladı: Tıbbi yardım uçağı Venezuela'ya iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Venezuela'ya indiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 07:26:00 -
MSB açıkladı: Tıbbi yardım uçağı Venezuela'ya iniş yaptı

Bakanlığın Twitter hesabından "Yardım malzemeleriyle birlikte Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Cumhurbaşkanı sayın Nicolas Maduro'ya yazdıkları mektup da yetkililere teslim edildi. Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı D. Rodriguez de video konferans yöntemiyle malzemelerin teslim törenine katıldı." bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca yardım malzemesi taşıyan uçağı Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu karşıladı.

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