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Gündem MSB açıkladı! TCG GEDİZ, hızla Libya açıklarına gönderildi
Gündem

MSB açıkladı! TCG GEDİZ, hızla Libya açıklarına gönderildi

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 100 kişi hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ Fırkateyni'nin hızla olay yerine giderek arama-kurtarma faaliyetlerine katıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:59:00 -
MSB açıkladı! TCG GEDİZ, hızla Libya açıklarına gönderildi

Akdeniz'de daha iyi bir hayat için çıkılan yolculuk yine hüsranla bitti. Libya açıklarında göçmenleri taşıyan 2 tekne battı. Homs ve Surman açıklarında meydana gelen kazalarda 100 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenler arasında 6 aylık bir bebek de vardı.

Buz gibi suda mahsur kalanların yardımına, ilk olarak İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms yetişti. Open Arms'a ait tekneler göçmenleri kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Yalnızca 47 kişi kurtarılabildi.

TCG GEDİZ Fırkateyni arama-kurtarma faaliyetine katıldı

Olayı haber alır almaz TCG GEDİZ Fırkateyni de hızla bölgeye yöneldi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TCG GEDİZ Fırkateyni'nin, Libya açıklarında lastik botta ve çevresinde acil yardıma ihtiyaç duyan çok fazla göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine süratle olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Fırkateynin arama-kurtarma faaliyetine katkı sağladığı ifade edilen açıklamada, kurtarma faaliyetine ilişkin görüntülere de yer verildi.

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