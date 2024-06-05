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Gündem MSB acı haberi duyurmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
Gündem

MSB acı haberi duyurmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2024-06-05 17:34:00 -
MSB acı haberi duyurmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan hava pilot albayların ailelerine taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız ve Özen'in ailelerine birer mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

MSB acı haberi duyurmuştu

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yaptıkları eğitim uçağıyla Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına göreve gittikleri öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından dün eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in şehit olduğunu açıklamıştı.

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