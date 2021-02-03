  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB acı haberi duyurdu... Bir kahraman şehit düştü!
Gündem

MSB acı haberi duyurdu... Bir kahraman şehit düştü!

MSB, Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 31 Ocak 2021 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir askerin şehit düştüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 09:08:00 -
MSB acı haberi duyurdu... Bir kahraman şehit düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den yapılan açıklamada; "Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 31 Ocak 2021 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Hatay Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Barış Yarkadaş, moderatör Hacır'ı duymamazlıktan geldi: Rektör Bulu'dan KRT stüdyosundakileri şaşkına çeviren Kılıçdaroğlu yorumu
Gündem

Barış Yarkadaş, moderatör Hacır'ı duymamazlıktan geldi: Rektör Bulu'dan KRT stüdyosundakileri şaşkına çeviren Kılıçdaroğlu yorumu

KRT canlı yayınına katılan Barış Yarkadaş'ın Prof. Dr. Melih Bulu'ya ilişkin açıklamaları stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Moderatör Gürkan H..
Hamsi yasağı avı kalktı mı?
Yaşam

Hamsi yasağı avı kalktı mı?

Hamsi yasağı kalktı mı? Hamsi avı serbest mi, yasaklandı mı? Hamsi avı yasağı ne zaman bitiyor 2021?
Elon Musk duyurdu! ‘Bırakıyorum’
Medya

Elon Musk duyurdu! ‘Bırakıyorum’

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk Twitter’a bir süre ara vereceğini duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay