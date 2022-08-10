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Gündem MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Pençe Kilit Harekatında EYP patlaması sonucu uzman onbaşı Mustafa Demir şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 00:38:00 - 2022-08-10 00:39:11
MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 06 Ağustos 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Mustafa DEMİR, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 09 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı.

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