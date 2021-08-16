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Gündem MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesinde çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 00:49:00 - 2021-08-16 00:59:36
MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan temas neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" ifadeleri kaydedildi.

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