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Gündem MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan açıklamada Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 2 askerimizin şehit olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 20:27:00 - 2022-11-26 20:29:14
MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz.

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