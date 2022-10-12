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Gündem MSB acı haberi duyurdu
Gündem

MSB acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Uzman Çavuş İbrahim Han'ın şehit düştüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 22:04:00 -
MSB acı haberi duyurdu

Acı haberi duyuran MSB, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. İbrahim HAN, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar adına, "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ekim 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" mesajı yayımlandı.

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