MSB acı haberi duyurdu
Kuzey Irak'ta Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde roket saldırısı sonucu yaralanan P.Uzm. Çvş. İsmail Şebelek, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
Kuzey Irak'ta Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde roket saldırısı sonucu yaralanan P.Uzm. Çvş. İsmail Şebelek, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde faaliyetleri sürerken acı haberler de gelmeye devam ediyor.
Roketle saldırdılar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. İsmail Şebelek, tedavi gördüğü Gülhane Eğt. ve Arş. Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit oldu.
Acı haber babaevine ulaştı
Şehidin acı haberi, memleketi Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve yakınlarına ulaştı.
Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 31 Ağustos günü Arsin ilçesinde düzenlenecek törenle aile kabristanlığında toprağa verilecek.
Teröristlerin son zamanlarda düzenlediği saldırılarda NATO ülkesi tarafından üretilen roketatarlar kullanılıyor.