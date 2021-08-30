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Gündem

MSB acı haberi duyurdu

Kuzey Irak'ta Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde roket saldırısı sonucu yaralanan P.Uzm. Çvş. İsmail Şebelek, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 01:05:00 -
MSB acı haberi duyurdu

Kuzey Irak'ta Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde roket saldırısı sonucu yaralanan P.Uzm. Çvş. İsmail Şebelek, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde faaliyetleri sürerken acı haberler de gelmeye devam ediyor.

Roketle saldırdılar

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. İsmail Şebelek, tedavi gördüğü Gülhane Eğt. ve Arş. Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit oldu.

Acı haber babaevine ulaştı

Şehidin acı haberi, memleketi Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve yakınlarına ulaştı.

Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 31 Ağustos günü Arsin ilçesinde düzenlenecek törenle aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Teröristlerin son zamanlarda düzenlediği saldırılarda NATO ülkesi tarafından üretilen roketatarlar kullanılıyor.

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