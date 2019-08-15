MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretinden sonra harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordinelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya intikal edecek". MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretinden sonra harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordinelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya intikal edecek".

MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretinden sonra harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordinelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya intikal edecek".

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