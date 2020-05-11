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Aktüel

MSB: “6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birlikleri tarafından Van/Çaldıran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:31:45 -
MSB: “6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birlikleri tarafından Van/Çaldıran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.


MSB, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, “Hudut Birliklerimiz tarafından Van/Çaldıran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi” bilgisini paylaştı. Söz konusu paylaşımda, ele geçilen kaçak sigaralara ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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