MSB 2022 sözleşmeli er temini ne zaman? Sözleşmeli er temini faaliyeti nerede yapılacak?

Sözleşmeli Er seçim aşamaları nasıl olacak? Milli Savunam Bakanlığı (MSB) sözleşmeli er temini için süreç belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er temini faaliyetlerinin hangi tarihlerde yapılacağı bilgisi paylaşıldı. MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı (2022/1Dönem) Sözleşmeli Er Temini duyurusunu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımladı. Sözleşmeli er temini faaliyeti, 02 Şubat - 04 Mart 2022 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/Ankara yerleşkesinde icra edilecek.

Sözleşmeli er temininde seçim aşamaları neler?

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre))

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşacak.

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

a. Bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),

b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri,

c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları ?Durum Bildirir Tek Hekim Raporu?nu,

ç. Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodlarını (Kare Kodlu çıktısını) yanlarında getirecektir. Bu kapsamda;

1) Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,

2) HES Kodu olmayan adaylar HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,

3) HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar; HES Kodu sonuçlarının normale dönmesi durumunda, temin faaliyetinin son günü olan 04 Mart 2022 tarihine kadar sınavlara kabul edilecektir.

Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.