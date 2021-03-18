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Eğitim MSB 2021 sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

MSB 2021 sonuçları açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı memur alımı için yapılan sınavın sonuçları merakla bekleniyor. MSB 2021 sonuçları açıklandı mı? sorusu sınav sonuçlarını bekleyen adaylar tarafından sorgulanmakta. Peki. MSB memur alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı sonuçlarla ilgili duyuru yaptı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 19:35:00 -
MSB 2021 sonuçları açıklandı mı?

MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mart ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde MSB tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı?

MSB 2021 sonuçları açıklandı mı?

MSB sonuçları için herhangi bir duyuru henüz yayınlanmadı. Başvurunun üzerinden 15 günlük sürecin geçmesinin ardından bugün sonuçlar için beklentiler arttı. MSB memur alımı sonuçlarının Şubat ayı bitmeden açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

MSB memur alımı hangi birimlere yapılacak?

MSB PERTEM üzerinde yayımlanan askeri ilanlara göre şu birimlerine memur alacak:

MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı?
Harita Genel Müdürlüğü 104 Memur,

Milli Savunma Bakanlığı 6 Memur,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5 Memur,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 Memur,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 4 Memur,

MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi 10 Memur,

Milli Savunma Bakanlığı 50 uzman yardımcısı,

Genel Kurmay Başkanlığı 5 Türk Silahlı Kuvvetler Uzman yardımcısı.

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