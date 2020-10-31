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Aktüel MSB: "2 uçağımız daha İzmir'e yardım için Diyarbakır'dan havalandı"
Aktüel

MSB: "2 uçağımız daha İzmir'e yardım için Diyarbakır'dan havalandı"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:22:47 -
MSB: "2 uçağımız daha İzmir'e yardım için Diyarbakır'dan havalandı"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'deki deprem sonrası yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 2 uçağın daha Diyarbakır'dan havalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve gerekli araçları İzmir'e ulaştırmaya devam ediyoruz. 2 uçağımız daha İzmir'e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır'dan havalandı."

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