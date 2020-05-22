MS hastalığına dijital farkındalık

İSTANBUL (AA) - "Yol ArkadaşıMSın" platformu, MS (multipl skleroz), 30 Mayıs MS Günü kapsamında, hastalığa dikkat çekmek için dijital farkındalık projelerini hayata geçiriyor.

Novartis İlaç'ın açıklamasına göre, MS hastalarına destek olmak ve hastalıkla ilgili doğru ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamak amacıyla Türkiye MS Derneği, İzmir MS Derneği ve Novartis İlaç iş birliğiyle Yol ArkadaşıMSın platformu hazırlanmıştı.

Platform, dijitalleşmeyi kaçınılmaz biçimde hızlandıran koronavirüs salgını sürecinde dijital farkındalık projeleriyle MS hastalığına dikkat çekmeyi hedefliyor.

Dünya MS Günü vesilesiyle, proje kapsamında farkındalık için MS temalı online toplantı arka plan görselleri ve Instagram filtreleri tasarlandı. Instagram'ın hikaye özelliği için hazırlanan filtrelerle, MS hastaları ve yakınlarının zorlu yolculuğuna dikkat çekilerek bu süreçte yalnız olmadıkları vurgulanıyor. Dünya MS Günü'nde Instagram kullanıcıları bu filtreleri kullanarak yapacakları bireysel paylaşımlarla MS hastalarının yol arkadaşı olabilecek.





- Novartis çalışanları online toplantılarıda MS temalı arka plan kullanacak





Novartis çalışanları da mayıs ayı boyunca gerçekleştirecekleri online toplantılarda arka plan olarak MS temalı görseli kullanarak MS farkındalığına dikkati çekiyor.

"MS'in farkındayım, MS hastalarının yanındayım!" mottosundan yola çıkarak hazırlanan tasarım, MS farkındalığını daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere "Yol ArkadaşıMSın" dijital platformu üzerinden indirilebiliyor.

Açıklamada, vatandaşların dijital platformlar üzerinden gerçekleştireceği toplantılarda, bu tasarımları kullanarak ve MS temalı Instagram filtreleri üzerinden #MSinfarkındayım, #MShastalarınınyanındayım ve #YolarkadasıMSın etiketleriyle paylaşım yaparak MS farkındalığına katkı sağlayabileceği bildirildi.